Andebol do Gaia de regresso à primeira para ficar

João Faria Hoje às 13:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Histórico gaiense está de volta à elite da modalidade. Clube é amador e não vai gastar mais de 100 mil euros.

Campeão da segunda divisão nacional de andebol, o Futebol Clube de Gaia vive uma fase de evidente afirmação na modalidade, encarando com otimismo o regresso à primeira divisão, após uma ausência de 16 anos.

O emblema gaiense está de volta à elite da modalidade, onde, na transição do século XX para o XXI, se manteve durante três épocas consecutivas. Campeão da segunda divisão em 1999/ /2000, a equipa do concelho de Vila Nova de Gaia esteve entre os grandes do andebol entre 2000/01 e 2002/03, mas depois viveu uma fase negativa, caiu até ao terceiro escalão, acabando, no entanto, por recuperar o fôlego nos últimos anos.