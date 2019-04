Asics Gel-Fuji Trabuco 7, o número perfeito

Carlos Oliveira Hoje às 21:37 Facebook

Se o Flash Gordon fosse praticante de trail, estas sapatilhas teriam assinatura do super herói, dado a semelhança no esquema de cores. Eis as Asics Gel-Fuji Trabuco 7. Palavrão grande para aquele que é o Rolls Royce dos modelos de trail da Asics.

A sétima geração da Trabuco chegou e a expectativa era enorme. Não são raras as vezes em que vemos atletas com versões anteriores ou os ouvimos a contar que as primeiras sapatilhas de trail que usaram foram umas Trabuco.

Isto tem uma razão de ser. A fiabilidade já tem historial.

A tecnologia popularizada pela Asics para amortecimento em sapatilhas de corrida foi o gel. Sapatilhas com gel são sempre mais pesadas em relação a outros modelos com espuma. O gel tem um desgaste imensamente maior e, como tal, o preço por quilómetro sobe. Agora, a Asics redesenhou por completo este modelo baseando-se em outros que já usam espuma como as Dynaflyte ou as famosas Nimbus.

Ao abrir a caixa

As sapatilhas são bem vistosas. É impossível passarem despercebidas. No calcanhar têm um reforço que parece ser desenhado para proteger a zona do tendão de Aquiles. Toda a área envolvente da biqueira do pé está reforçada por uma camada de borracha, o que é bem pensado, dado que muitas sapatilhas chegam ao fim de vida com a biqueira rompida.

Na zona de tecido entre os cordões, há uma malha fina que acreditamos servir para evitar que entrem pedras para o interior da sapatilha.

O segredo está... na sola

A Asics quis dar o máximo de conforto aos atletas de trails longos. No calcanhar, há um arco de gel, não visível, para maior amortecimento, e no resto da extensão do pé, é coberto por espuma Flytefoam. Por baixo, uma sola rugosa Asicsgrip bem diferente do que a marca apresentou até agora. É o melhor dos dois mundos.

Seguimos para o monte

As sapatilhas são mesmo muito confortáveis. Não sentimos pressão no peito do pé nem a dureza do reforço do calcanhar se faz sentir. O melhor de tudo foi a fiabilidade nos diferentes tipos de terreno. Fizemos teste em terra batida, lama, pedra seca e molhada, blocos de xisto, galhos, gravilha e a tração foi irrepreensível. Não são as sapatilhas mais leves do mercado, mas para quem ambiciona dígitos altos no trail é o preço a pagar pelo amortecimento e tração que as Trabuco oferecem.

Serão parceiras para muitos e bons quilómetros.

Preço recomendado pela marca: 140€

Nota: o produto foi facultado pela marca