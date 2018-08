Besiktas voa na voz da pequena Elif Naz

Miguel Pataco 30 Abril 2018 às 19:41 Facebook

O futebol turco tem sido notícia pelos piores motivos, mas de Istambul também chegam histórias bem mais agradáveis. No país que liga a Europa à Ásia, o Dia da Criança celebra-se a 23 de abril e o Besiktas aproveitou a data para entregar o microfone a uma menina de 10 anos, que foi "speaker" por um dia no jogo contra o Yeni Malatyaspor. A tarefa foi cumprida na perfeição e os adeptos até pedem que a iniciativa se repita para dar sorte à equipa onde brilham os portugueses Pepe e Ricardo Quaresma.

O Vodafone Park, casa do Besiktas, é conhecido por criar uma atmosfera que atemoriza até o mais bravo dos rivais, mas na passada segunda-feira teve direito a um ambiente mais inocente. Elif Naz, de apenas 10 anos, foi escolhida para ser a voz oficial do jogo da 30.ª jornada da SuperLiga turca e, segundo os relatos, cumpriu a tarefa na perfeição, levando o entusiasmo dos adeptos das águias negras a um patamar ainda mais elevado. Coube à pequena adepta anunciar as equipas iniciais e "cantar" os golos da equipa da casa, a quem deu sorte. Álvaro Negredo, Talisca e Ricardo Quaresma, na transformação de um livre direto, assinaram a vitória do Besiktas sobre o Yeni Malatyaspor, que mantém a equipa de Senol Gunes na corrida pelo título.

Mas Elif não foi a única criança a brilhar nos festejos do Dia da Criança no Vodafone Park. O anúncio do onze inicial foi acompanhado, como sempre, nos ecrãs gigantes do estádio, onde em vez das habituais fotos dos atletas estavam desenhos dos mesmos, feitos por alunos de escolas de Istambul, imagens que acabariam por correr o Mundo à velocidade das redes sociais.

Ponto final no momento "fofinho", de regresso à realidade no futebol turco. A segunda mão da meia-final da Taça da Turquia entre Fenerbahçe e Besiktas, que foi interrompida aos 55 minutos por agressão ao técnico das águias negras, Senol Gunes, estava para ser retomada no dia 3 de maio, para se jogarem os 35 minutos que faltavam de um jogo que está empatado a zero. Mas o Besiktas já anunciou, em comunicado, que não irá apresentar-se em campo. A decisão faz aumentar a tensão entre os dois clubes e promete fazer correr muita tinta. A primeira mão terminou empatada a duas bolas.