Brian Clough vive no meio dos rivais

Derby County e Nottingham Forest aproveitam jogo da Liga para homenagear o treinador que lhes mudou a história

Entre Derby e Nottingham há apenas 20 quilómetros de distância, só que aquilo que a estrada aproxima o futebol teimou em separar quase durante um século, por causa de uma das rivalidades mais intensas de Inglaterra. Até que um homem nascido em Middlesbrough, ainda longe daquela confusão toda, desceu à terra para atenuar as diferenças. Primeiro, mudou-lhes o destino dentro do campo; depois, uniu-os.

O Brian Clough Trophy foi a forma que Derby County e Nottingham Forest encontraram para tentar - na medida do possível, claro - retribuir aquilo que aquele que é tido como o maior treinador inglês de todo o sempre fez pelos dois emblemas. Vai daí, em meados de 2007, três anos depois de um cancro no fígado lhes ter tirado a grande lenda, acordaram que sempre que se defrontassem honrariam a memória de Clough. E é isso que vão fazer amanhã pela 24.ª vez. O jogo também conta para mais uma jornada do Championship, mas, já está visto, não é só isso que vai levar à volta de 30 mil pessoas ao estádio.

Olhando para o passado, quase se pode dizer que a Derby County e a Nottingham Forest só lhes fica bem a homenagem. Embora também seja justo reconhecer que um e outro já têm a respetiva parte de grandeza no que toca a gestos retroativos para com Brian Clough. Por exemplo, perto de cada um dos estádios há uma estátua a imortalizá-lo. Enfim, talvez seja o mínimo que se pode fazer quando um homem pega num clube em cacos e restaura-o, ao ponto de o levar aos maiores êxitos que conheceram. Se pegar no Derby County na 2.ª Divisão, em 1967, e seis anos depois torná-lo campeão inglês já parece demasiado, o que dizer de tomar as rédeas do Nottingham Forest, também na 2.ª Divisão, e proclamá-lo não só campeão inglês, mas também campeão europeu em menos de quatro anos? Pois é, Clough fez isso mesmo.

Portanto, nada mais normal do que aproveitar cada dérbi de East Midlands para invocar a memória do humano que se fez deus para aqueles lados. Desta vez, cabe aos adeptos do Derby percorrerem a Brian Clough Way e ser parte da homenagem no City Ground, o estádio do grande rival. A Brian Clough Way? É verdade, a estrada que liga as duas cidades também tem o nome do mito.