Bruna Marquezine, a reconquista de Neymar

Arnaldo Martins Hoje às 17:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Houve choro, beijo e drama. Parecia saído de uma telenovela, mas foi o que aconteceu na despedida de Neymar e a atriz Bruna Marquezine, que celebraram juntos a entrada no novo ano.

O craque do Paris Saint Germain e da seleção brasileira passou o "réveillon" em Fernando Noronha, no Brasil, e reencontrou-se com a ex-namorada. Os dois começaram por se evitar, mas depois a química falou mais alto e não demorou muito a que o casal se juntasse e matasse as saudades.

No Brasil, a dupla já é rotulada de casal "iô-iô", pois é a quarta vez que reata o namoro. O jogador brasileiro e a jovem atriz terminaram a relação em junho do ano passado, alegadamente por Bruna recusar o pedido de casamento do astro canarinho, com o argumento de não se querer comprometer tão cedo quando tem uma carreira promissora pela frente. Neymar fez beicinho e a coisa esfriou.

Agora, o casal voltou a juntar-se e o momento foi marcado por troca de beijos e muita emoção. Com o regresso do jogador a França para se apresentar no PSG, a intérprete de Catarina da novela "Deus Salve o Rei" não evitou as lágrimas ao despedir-se do craque. Os dois ficaram abraçados e trocaram olhares cúmplices antes do atleta embarcar para a capital francesa.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Nas redes sociais, Bruna não deixou quaisquer dúvidas sobre o reatamento da relação, dirigindo um poema, de Caio Fernando Abreu, ao craque brasileiro. "Eu quero nós. Mais nós. Grudados. Enrolados. Amarrados. Jogados no tapete da sala. Nós que não atam nem desatam. Eu quero pouco e quero mais. Quero você. Quero eu. Quero domingos de manhã. Quero cama desarrumada, lençol, café e travesseiro. Quero seu beijo. Quero seu cheiro. Quero aquele olhar que não cansa". A jovem atriz justificou-se que "tive que usar as palavras de Caio, porque acho que só as minhas não são suficientes para descrever tudo o que eu sinto por você. Te amo".

Neymar não perdeu tempo e respondeu: "Sua linda, te amo". Ora bem, está visto que o amor anda novamente no ar e que o astro canarinho entra em 2018 cheio de energia e motivos para sorrir. Será que à quarta é de vez?

Passe Curto



Nome Bruna Marquezine

Idade 22 anos

Nacionalidade Brasileira

Profissão Atriz