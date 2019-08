Campeão tranquilo e sem pressão acrescida

Hoje às 16:11 Facebook

Fernando Pimenta encara Mundiais com a responsabilidade de sempre, tendo no horizonte vaga em Tóquio

O ar de Fernando Pimenta é de descontração no Centro Náutico de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho, onde se prepara para mais uns Mundiais. Acabado de completar 30 anos, a 13 de agosto, fala com os colegas da festa de aniversário que está a ser preparada com a família, em Ponte de Lima. "A minha avó e os meus irmãos também fazem anos na mesma altura, vai ser celebrado tudo em conjunto", aponta. Pelo meio, brinca com os outros atletas que estão a preparar também a presença em Szeged, na Hungria.

Quem o vê, nem se lembra que está na presença do campeão mundial de K1 1000 metros e K1 5000 metros, tal é a descontração antes de mais um dia de treinos. Mesmo o próprio não acusa a pressão, a poucos dias de defender os títulos conquistados há um ano em Montemor-o-Velho.