Carissa Rosario, a fogueira de Anderson

O jogo começa e a temperatura aquece no estádio dos New Orleans Saints, da Liga de Futebol Americano (NFL). James Anderson, um dos jogadores mais influentes da equipa, assume o comando no terreno, mas é a cara-metade, Carissa Rosario, que brilha nas bancadas e conquista cada vez mais fãs.

A modelo norte-americana, de ascendência peruana, arrasta milhares de seguidores nas redes sociais, onde partilha imagens do dia-a-dia e da cuidada preparação física. Os resultados de tanto empenho saltam à vista e a manequim tem sido muito solicitada, quer por revistas quer pelas televisões.

A bela da Carissa aceitou o desafio e participou num "reality show", "The Big Time", onde mostrou o seu lado mais divertido mas também intimista. Noutra vertente, fez a diferença em produções fotográficas para as revistas "FHM" e "Maxim".

"Levo a minha profissão muito a sério, mas a prioridade é a família. Tem sido um verdadeiro conto de fadas, estou muito grata", confessou, recentemente, à Imprensa norte-americana. A dupla é uma das mais mediáticas da NFL e tem os holofotes atrás de si.

Carissa e James estiveram juntos, pela primeira vez, num evento de moda e a fogueira acendeu de imediato. O craque já andava de olho na modelo, através das redes sociais, e à primeira foi certeiro, conquistando o coração de Carissa.

Do namoro ao casamento foi um ápice, tendo a cerimónia ocorrido em 2017, em Porto Rico, com a presença de centenas de amigos. "É daquelas coisas que só imaginas nos teus sonhos. Foi simplesmente perfeito", descreveu Carissa a propósito do dia em que deu o "nó".

A relação segue de vento em popa e o próximo passo já está definido. "Venho de uma família grande, por isso quero seguir o exemplo. Vamos tratar do assunto", brincou Carissa, provocando James nas redes sociais. A resposta foi perentória: "Vamos a isso. Quero menos de dez e mais de um". Bem, eles lá sabem no que se vão meter.

Passe Curto

Nome Carissa Rosario

Idade 29 anos

Profissão Modelo

Nacionalidade Norte-americana