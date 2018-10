Carlos Carvalhal: "Posso acabar a carreira, mas continuo a fazer pela vida"

Arnaldo Martins Hoje às 17:43 Facebook

Carlos Carvalhal está fresco como uma alface. Fala, gesticula e amassa o pacote de açúcar que tem na mão enquanto desfia os últimos anos da carreira. Fez-lhe bem a pausa, até parece mais novo.

No Sheffield Wednesday, no Championship, e Swansea, na Premier League, reforçou estatuto, mas à nossa frente continua o homem que andou pela "rua escura" das divisões inferiores e levou o Leixões à final da Taça de Portugal (2002) e venceu a Taça da Liga pelo Vitória de Setúbal (2008).



Além da bicicleta, o que tem feito por estes dias?

Olha, tenho afinado porcas e parafusos [sorriso]. Precisava de resolver alguns problemas e dar tempo à família. Tenho feito coisas que normalmente não faço como ir a concertos e provas de vinho.

E ler?

Também. Na semana passada, fiz uma apresentação a treinadores na League Manager Association e isso deu muito trabalho, porque gosto de me preparar para tudo. Esta semana, inscrevi-me na Universidade do Minho para tirar alemão.

Alemanha?!

Já sabes que não sou pessoa de estar conformada e prefiro antecipar as coisas. Gosto de aprender e se um dia tiver de treinar na Alemanha, tenho de saber alemão. Tenho tempo, prefiro fazer coisas úteis e levantar-me cedo, às 7.00 horas. A sorte dá um trabalho do caraças.

Preparou-se para a entrevista?

Um bocadinho. Conhecendo o entrevistador e o perfil de perguntas que podes colocar, sim, embora eu seja um bocado intuitivo.

Encontrou em Inglaterra o seu "habitat natural"?

Neste momento, é o meu país futebolístico. Conheço o modus operandi, sou admirado e respeitado, e só não continuei lá por motivos de força maior.

Colocou a família à frente?

Já tinha feito isso no Braga, quando pedi ao presidente para sair, mas as pessoas não acreditaram. Quando estava em Braga, via toda a gente infeliz à minha volta. Esta paragem, depois do Swansea, deveu-se novamente a motivos familiares, não só de saúde, mas para pôr tudo nos eixos.

É mais reconhecido em Inglaterra do que em Portugal?

Não sei. Adoro o meu país, sou português 100%, mas o que pensam sobre mim é para o lado que durmo melhor. Sou admirado em Inglaterra. Se assim não fosse, não recebia convites para continuar lá e nem era convidado para fazer comentários na Sky e na BBC.

Em Portugal, só um grande?

Não penso voltar a Portugal, sinceramente. O meu plano de carreira passa por continuar em Inglaterra, experimentar outro país ou cultura diferente e seleções.

A seleção portuguesa?

Nunca pensei nisso.

Ainda agora falou em seleções!

Sim, uma seleção, não sei qual. Parece que foi ontem mas já deixei o Sporting em 2009, portanto, são nove anos sem treinar em Portugal e tenho-me sentido bem.

Treinou um grande, o Sporting.

Também tens o Besiktas. Mas treinei os dois, se calhar, nas piores crises de sempre. Apanhei o Sporting no nono lugar e na Turquia assumi o cargo depois de o treinador e vice-presidente terem sido presos. No futebol, já vivi cenários de guerra e nada me assusta.

Ainda existe algo do Carvalhal que começou a carreira no terceiro escalão?

Preparei-me para ser treinador. Estudei na faculdade e especializei-me em futebol. Hoje, sou melhor do que naquela altura, mas na época já estava bem preparado. Não sou arrogante, conheces-me, mas tenho esta expressão: "Quando não me querem, coitadas das pessoas". Perdem um excelente treinador e sigo em frente.

Vão dizer que é arrogante.

Espero que não confundam. Apenas tenho uma autoconfiança muito grande.

Pode fazer um ano sabático?

Se quiser, posso acabar hoje a carreira, mas continuo a fazer pela vida.

Quais são os piores inimigos dos treinadores?

Tens uma lista?

Estou a ouvi-lo.

É preciso saber gerir as expectativas. Depois de ter levado o Leixões à final da Taça, quem me contratava achava que ia ser campeão. Lembro-me de ter substituído o Jesualdo Ferreira e terem dito que o Braga ia ser campeão.

Outro inimigo?

Os números. Sou a favor das novas tecnologias, mas não podemos subverter o fundamental que é o jogo. É preciso saber interpretar os números dos GPS e as distâncias percorridas pelos jogadores, consoantes as caraterísticas dos jogos.

Mais algum?

O perigo da moda: os personals trainers (PT). Além do trabalho nos clubes, os jogadores acham que é absolutamente fantástico e chique ter um PT. Não sabem a asneira que estão a fazer, é um trabalho marginal e que vai dar conflito na mecânica do jogador.

Afinal, vai treinar esta época?

Agora, estou disponível. Se possível, na Premier League.

Para voltar a travar o Fórmula 1 do Liverpool? As analogias tornaram-no mais mediático.

Em Portugal, também usava. Simplesmente, os ingleses não têm expressões tão ricas e por isso valorizam. Portugal ainda é uma democracia recente e há a ideia que o líder tem de falar alto e ser bronco.

E como deve ser um líder?

Um dia, vou escrever um livro e vão ver as tomadas de posição que tomei no Leixões, no Espinho, no Sporting, no Besiktas e por aí fora, e vão ver se o Carvalhal, vou mesmo utilizar a expressão, não tem sido um gajo com uns tomates do carago. Só que como o meu estilo de comunicação é mais calmo, não sou bronco, se calhar, por isso, sou mais valorizado em Inglaterra.

Paga por não ser "feio, porco e mau"?

Houve erros de interpretação, mas um dia vão perceber as atitudes tomadas, normalmente com os melhores jogadores. Tive sempre uns tomates muito grandes.



Já que usou a expressão, o Ronaldo é também um gajo com tomates?

Sem dúvida. Muitas pessoas não perseguem o que querem e acomodam-se. É a catarse dos frustrados. O Ronaldo foi agora vítima de uma situação política e da saída do Real Madrid. Foi o melhor do ano.