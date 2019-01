CART reclama apoios para poder seguir a crescer

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 11:55 Facebook

Clube taipense é hoje a casa de 70 jovens hoquistas, mas aumento do número de praticantes está em curso.

Sediado na vila de Caldas das Taipas, o CART (Centro de Atividades Recreativas Taipense) continua a ser o único representante do concelho de Guimarães no hóquei em patins nacional. Com 70 atletas na formação, o clube quer continuar a crescer, embora as limitações estruturais e financeiras sejam o principal entrave para um salto mais quantitativo e qualitativo. O presidente Lima Pereira não desiste de dotar o clube com mais condições para os jovens atletas, mas reclama mais apoios das entidades. "O CART é uma referência no concelho e presta um serviço à comunidade. Precisamos mais apoios da Câmara de Guimarães e da Junta de Freguesia. No ano passado, a autarquia reduziu o nosso subsídio em 2500 euros e a junta não deliberou nenhum subsídio. São menos cinco mil euros. Esta verba dava para pagar um ano de eletricidade", lamentou.

"Temos 44 anos de existência, mas com vontade de continuar a crescer na formação. Estamos a dar aulas de patinagem nas escolas, com autorização da autarquia, e já conseguimos cativar atletas. Mas temos escassez de espaços. O único pavilhão existente no concelho de Guimarães para a prática do hóquei em patins é o nosso. Pedimos à autarquia que colocasse um piso de madeira na Escola EB 2/3 da vila, mas tal pretensão não foi atendida, o que é um revés muito grande para o clube, porque não há mais espaços com as condições necessárias", sustentou.

Ainda assim, Lima Pereira deixa uma garantia aos jovens que optem pela prática do hóquei em patins, em detrimento de outro desporto. "Nenhum atleta deixará de fazer o que mais gosta por não pagar a mensalidade ou pelo facto de o clube estar atrofiado de espaço. Se gostam de patinar e da modalidade, venham experimentar. Com ou sem dificuldades, continuaremos a ser rigorosos na gestão do espaço, o único existente para as várias equipas que temos na formação. Não é suficiente para realizar um excelente trabalho, mas, desde que consigam evoluir e ser felizes no nosso clube, continuaremos a lutar com o objetivo de dar à nossa juventude as melhores condições possíveis", prometeu.

Com um orçamento anual de 45 mil euros para os escalões de formação, a sobrevivência do clube é feita com a ajuda de amigos. "Somos um clube estruturado e que tem crescido ao longo dos anos, mas ainda vivemos da carolice de muita gente. Temos ajuda de algumas pessoas e empresas locais e de alguns taipenses que têm empresas sediadas no estrangeiro. São eles que nos permitem dar algumas condições aos jovens que optaram pelo hóquei em patins como a sua modalidade preferida", concluiu.

CART (Centro de atividades recreativas taipense)



Fundação: 22/12/1974

Sócios: 200

Atletas na formação: 70

Palmarés: 1 título regional

Treinos e horários: Segunda a sexta (18.30 às 21 horas) e sábado (9 às 11 horas)

Mensalidade: 20 euros