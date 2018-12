CD Olivais e Moscavide. Contrariar a tendência sempre com os jovens em primeiro plano

R.R.C. Hoje às 16:25 Facebook

CD Olivais e Moscavide aposta muito em atletas guineenses e diz que é um exemplo

Chegou na incerteza, com pouco ou nenhum dinheiro no bolso, mas nem por isso virou a cara à luta. Walter Gomes, de 22 anos, veio da Guiné-Bissau para Portugal há cinco anos, para jogar futebol. Fez captações no Braga, só que não teve a sorte de ficar. Depois de uma época no Palmeiras, rumou até ao Olivais e Moscavide, onde, desde então, tem representado da melhor forma o emblema lisboeta. "Gosto de Portugal porque é um país acolhedor. Sempre me receberam bem, sobretudo em Moscavide. Para além de jogar, o clube arranjou-me um part-time numa estação de serviço. Sinto que estou preparado para dar o salto para um campeonato superior", disse ao JN.

Também Matheus Pranke, de 23 anos, está à procura do sonho em Portugal. No Olivais e Moscavide desde o início da época, o médio centro brasileiro já leva seis golos na conta pessoal e não podia pedir um arranque melhor. "Vim para cá por intermédio de um amigo. O clube proporciona-me alojamento, alimentação e tenho controlado as despesas com algum dinheiro que trouxe do Brasil. Penso que o futebol português pode ser uma porta de entrada para o futebol europeu", afirmou.

Na presidência do Clube Desportivo dos Olivais e Moscavide desde 2012, ano em que o clube comemorou o centenário, José Augusto Borralho acredita que o emblema lisboeta é um exemplo para muitos clubes em Portugal. "Aqui, não há jogadores favoritos e só ficam os melhores. Os jovens gostam do nosso clube porque temos o metro mesmo à porta do estádio e isso facilita-lhes bastante a vida". O dirigente, de 53 anos, falou ainda numa tendência que é contrariada. "Geralmente são os clubes que vão à procura dos jogadores. No nosso caso, os atletas é que veem cá ter. É uma prova que colocamos os jovens em primeiro plano e o nosso trabalho é reconhecido", concluiu.

Bilhete de identidade

Fundação: 01-09-1912

Local de jogos: Estádio Alfredo Marques Augusto

Sócios: 800

Palmarés: Campeão da II Divisão Nacional (2005/06); Campeão distrital II Divisão AF Lisboa (1971/72; 2013/14)