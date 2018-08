Claudia Sampedro, a rainha de Peppers

Arnaldo Martins 08 Maio 2018 às 18:42 Facebook

Da competitividade do futebol americano, a NFL, onde emergem estrelas como Julius Peppers, chega-nos uma das "wags" - sigla para identificar as mulheres dos jogadores - mais seguidas no Mundo. Falamos da cubana Claudia Sampedro, uma estrela em Miami, onde passou a infância e a adolescência, depois de se ter mudado com a família quando tinha apenas cinco anos.

Claudia cedo deu nas vistas e, aos 16 anos, já trabalhava em agências de modelos, onde começou a ganhar dimensão mediática. Mostrou-se interessada em enfermagem e chegou a candidatar-se à universidade, mas a moda falou mais alto e hoje é apelidada de "Kardashian" cubana, outra celebridade dos tempos modernos e das redes sociais. É também no Instagram que Claudia brilha e soma seguidores em todos os cantos do Mundo, partilhando fotos e vídeos com os filhos e o companheiro Julius Peppers, defesa dos Carolina Panthers.

A dupla está junta há quatro anos e brilhou no "reality show" sobre a vida das mulheres e namoradas dos atletas norte-americanos. Claudia e Peppers deram a conhecer o seu dia a dia, sem filtros, desde as idas ao ginásio às discussões e momentos de tensão, como por exemplo quando a modelo confessou o desejo de casar e o jogador dos Carolina Panthers se mostrou surpreendido com a revelação.

Com ou sem casório, Claudia tem sido um apoio decisivo para Peppers, que no início do ano se lesionou no ombro direito e teve de ser operado. "Obrigado, rainha", agradeceu o jogador, através das redes sociais.

O casal vive numa luxuosa mansão em Miami, que está avaliada em sete milhões, e é naquele espaço que normalmente realiza algumas festas com os amigos e a família. Em casa, não falta um ginásio particular, onde Claudia aprimora o corpo e a mente. "Sem dor, não há resultados", diz a cubana. Uma mulher que sabe cuidar de si.

Passe curto

Nome Claudia Sampedro

Idade 28 anos

Nacionalidade Cubana

Profissão Modelo