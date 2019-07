Colégio de Gaia: o ensino de mãos dadas com o desporto

Lurdes Macedo Hoje às 20:16 Facebook

Colégio de Gaia soma valores escolares à importância da prática desportiva. Fórmula tem rendido títulos

Desde a década de 1970 que o Colégio de Gaia não só promove o bom desenvolvimento escolar como fomenta a prática desportiva. O andebol feminino surge, por isso, como um processo de crescimento humano das alunas desta instituição.

Os bons resultados verificados desde os primórdios torneios de desporto escolar, levou a equipa a apostar nas competições federadas uma vez que não tinham "adversários que os fizessem evoluir" no desporto. "Sentíamos necessidade de mais", afirma Jorge Tormenta, coordenador de andebol do Colégio de Gaia. Atualmente, contando com escalões bambis, minis, infantis, iniciados, juvenis, juniores e seniores, Tormenta não esconde como sendo o segredo para o sucesso "a progressão articulada entre todos os escalões".