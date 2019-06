Colocar o voleibol no topo das prioridades vale títulos

Rui Almeida Santos Hoje às 17:44 Facebook

Academia José Moreira conquistou a Taça de Portugal feminina e pode ter parceria com o F. C. Porto.

Cansado das estruturas dos clubes tradicionais, condicionadas às ideias e projetos de cada elenco diretivo, José Moreira era um homem desiludido em 2014, tendo inclusivamente ponderado deixar a modalidade. Faltava-lhe liderar um projeto diferenciador, que colocasse o voleibol no topo das prioridades. A ideia começou a ganhar forma e, com a ajuda do filho, Rui Moreira, criou a Academia José Moreira, "um clube diferente, essencialmente por ser dirigido por treinadores ou antigos treinadores", explica Rui.

No seu entender, essa é a base de um clube ganhador, com dez títulos nacionais e doze regionais conquistados pelos vários escalões masculinos e femininos. "No entanto, com o passar dos anos fomos perdendo atletas masculinos", refere o diretor, razão pela qual a Academia decidiu apostar, a partir da última época, em exclusivo no setor feminino.