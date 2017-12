Elisabete Jacinto Ontem às 19:00 Facebook

No nosso calendário tínhamos estabelecido que a manhã de hoje seria livre. As verificações foram marcadas para as catorze horas. Contudo a assistência levantou-se cedo para trabalhar. O botão do Easytrip, o aparelho do qual o navegador se serve para medir as distâncias, não está a funcionar e a fechadura da porta do lado direito também não. Como sempre o problema fica resolvido passado algum tempo.

A assistência também é convocada para as verificações: há que apresentar passaporte, documentos dos veículos, apresentar o cartão de crédito várias vezes para as necessárias cauções... Preenchem-se declarações médicas, recebem-se os aparelhos de segurança (o GPS e o Iritrack) e a bracelete identificativa do rali entre muitas outras coisas. Os trabalhos decorrem sem percalços. Depois também eles têm de pôr autocolantes no camião e levá-lo para verificar se os aparelhos de segurança estão todos a funcionar. Nós temos de seguir para o Mónaco para estacionar no Parque Fechado mas eles ficam dispensados dessa tarefa. Vão tranquilamente tomar um chazinho usufruindo de um momento de relaxe já ao fim do dia enquanto nós esperamos no Mónaco pelas 8:30, hora a que é dado o briefing aos concorrentes.

Conclusão, não foi um mau dia para a assistência!