Competir e educar na festa nacional do minibásquete

Mónica Ferreira Hoje às 11:57

Paços de Ferreira acolheu 320 atletas de todo o país, dos 10 aos 12 anos. Açores em estreia na nona edição.

Paços de Ferreira transformou-se na "capital do basquetebol" durante cinco dias e acolheu aquele que é o maior encontro de minibásquete nacional e que encerra a época desportiva da modalidade. A Festa Nacional do Minibasquete, que aconteceu no concelho pacense pelo nono ano consecutivo, entre 3 e 7 de julho, contou com a participação de 320 rapazes e raparigas, com idades entre os 10 e os 12 anos.

Foi num ambiente de sã convivência que os miúdos participaram na competição, que tem como principal objetivo proporcionar um momento de prática desportiva conjunta a jovens de todo o país. Vieram de todo o Portugal continental, mas também das regiões autónomas da Madeira e dos Açores, estes últimos em estreia absoluta no evento.