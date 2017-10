Conheça Alica Schmidt, a nova musa do atletismo

Arnaldo Martins Hoje às 17:21, atualizado às 17:23 Facebook

O futuro do atletismo alemão tem um nome: Alica Schmidt. Aos 18 anos, a velocista é apontada como uma das grandes promessas para os Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio, depois das boas prestações nos Campeonatos Europeus deste ano, onde obteve as marcas de 24,83 segundos (200 metros) e 54,25 segundos (400 metros).

Para além do potencial nas pistas, Alica não passa despercebida fora dos espaços competitivos e basta olhar para as fotos para se perceber o porquê. A germânica esbanja sensualidade e beleza e já conta com mais de 35 mil seguidores no Instagram, onde tem por hábito partilhar várias imagens dos seus treinos e outras atividades do dia a dia.

Em Grosseto, Itália, a corredora foi vice-campeã ao lado de mais três atletas na corrida de estafetas de 4x400 metros. Apesar da tenra idade, virou sensação nas redes sociais e as grandes marcas internacionais, como a Puma, já se associaram à atleta, que se está a preparar para os próximos Jogos Olímpicos. Na Alemanha, Alica é considerada a grande promessa da modalidade e tem a vindo a ganhar cada vez mais popularidade. No Japão, daqui a três anos, irá competir nas provas de 200, 400 e 800 metros, para além de integrar a estafeta dos 4x100 metros.

A sua imagem já ultrapassa fronteiras e a revista australiana "Busted Coverage" elegeu-a como a atleta mais sexy do Mundo. Alica não se deixa deslumbrar e mostra-se focada, apesar do assédio cada vez maior das agências de moda. "A prioridade é o atletismo. Tudo o resto encaro com naturalidade, mas sem qualquer obsessão. Tenho objetivos a cumprir na modalidade", disse, recentemente, a velocista, que completa 19 anos em novembro. Para se manter em forma, Alica cumpre religiosamente os planos de treino e tem alguns truques: "Uma boa alimentação e o descanso. Só assim consigo estar confortável para tudo o resto". Compreende-se.

Passe Curto

Nome: Alica Schmidt

Idade: 18 anos

Nacionalidade: Alemã

Profissão: Corredora