Correr no Feminino

Cada vez mais a participação das mulheres no desporto, seja ele informal ou competitivo, é uma marca da sociedade.

Neste pequeno artigo vamos abordar quatro particularidades que tornam as mulheres, de certa forma, especiais no que toca à prática desportiva e, particularmente, à corrida.

As mulheres são mais eficazes a utilizar a gordura como fonte energética

Embora as diferenças possam ser até bastante diminutas se atendermos a uma hora de exercício, o que é certo é que as diferenças existem. Seja pelo facto de terem naturalmente uma maior proporção de gordura ou não, esta capacidade permite uma poupança de glicogénio para fases finais da corrida. De esclarecer que estes resultados se referem ao gasto de gordura por quilograma de massa magra e não ao gasto absoluto, em que, naturalmente, os homens, por terem mais massa muscular, acabam por ser superiores.

As mulheres parecem ter uma maior sensibilidade à insulina

A insulina é uma hormona de armazenamento. Esta sensibilidade permite, em teoria, uma reposição mais rápida das reservas energéticas do organismo (Glicogénio Muscular e Hepático), pelo menos na fase pós-exercício dependente da insulina. Ou seja, após um treino de corrida bem exigente é possível que uma mulher bem alimentada inicie o novo treino com as reservas mais abastecidas comparativamente com um homem em condições semelhantes.

As mulheres parecem conseguir poupar melhor a massa muscular em períodos de fome

Embora isto possa parecer algo que não acontece nos dias de hoje, o que é certo é que muitas mulheres podem beneficiar desta característica em pelo menos duas situações: treinos longos com baixas reservas de glicogénio; ultratrails para mulheres mais sensíveis à alimentação, o que, invariavelmente, as condiciona a uma baixa ingestão energética.

As mulheres parecem utilizar melhor a gordura como fonte de energia em altitude

A altitude traduz-se numa maior intensidade para o mesmo trabalho. Com o aumento da intensidade, existe uma maior dependência no metabolismo anaeróbio que, naturalmente, é sustentado à custa de substratos energéticos de rápida utilização. Nestas condições, a mulher consegue poupar o Glicogénio Muscular e Hepático em maior proporção do que os homens, queimando uma maior proporção de gordura.