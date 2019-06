Crescer a olhar para os troféus

Lurdes Macedo Hoje às 17:32 Facebook

Alfenense distingue-se pelas conquistas mas também pela vontade de fidelizar os jogadores da formação.

Com meio século de história, o Alfenense relembra todos os dias que o desporto em Portugal não é apenas futebol. Com instalações a dar resposta a sete modalidades num total de mais de 600 atletas, o clube do concelho de Valongo tenta provar que a interioridade de uma equipa não pode limitar os seus objetivos desportivos. A aposta no basquetebol aconteceu há cerca de 15 anos, por iniciativa de dois antigos dirigentes e do atual coordenador da secção, António Barbosa, contando, no momento, com cerca de 100 atletas que todas as semanas se desenvolvem e, paralelamente, permitem o crescimento do clube. "Temos vários escalões. O babybasket, que vai dos quatro aos cinco anos. Depois, o minibásquete, dividido em três escalões de aprendizagem: sub-8, sub-10 e sub-12. E, já de competição, temos os sub-14, sub-16 e sub-18", afirma António Barbosa, dirigente da secção de basquetebol e pai de um dos atletas.

A necessidade de mudar a mentalidade da instituição, que se baseava na ideia de um clube desportivo recreativo, levou a uma maior aposta em treinadores com formação, no melhoramento das instalações e do equipamento dos atletas. Essa nova aposta levou o clube a um maior desenvolvimento, permitindo à equipa de sub-14 vencer, na época passada, o campeonato distrital da 2.ª Divisão e dando o acesso dos sub-16 à final four da 2.ª Divisão Distrital, esta época. Para além disso, somam-se dois títulos nacionais, em torneios de interassociações, ganhos pelos sub-16 e sub-18.