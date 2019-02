David Belenguer: "Em Espanha, o Tondela estaria na Liga principal"

João Faria e Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:53 Facebook

O espanhol David Belenguer, há dois meses e meio no cargo de acionista maioritário da SAD do Tondela, fala, em entrevista ao JN, do projeto que tem em prática no clube do distrito de Viseu. Na Liga desde 2015/16, no momento mais alto da gestão do presidente Gilberto Coimbra, o futebol profissional dos beirões está agora a cargo da Hope Group, empresa que gere ainda o Granada (Espanha) e o Chongqing Lifan (China).

O Tondela é o primeiro clube que lidera. Porquê o Tondela?

Os membros do grupo onde trabalho estavam à procura de vários clubes para investir na Europa e um dos que cumpriam as diretrizes era o Tondela. Com o tempo, fui tendo uma boa relação com o presidente Gilberto Coimbra. A partir daí, ficou tudo bem encaminhado, foi muito fácil, como consequência das ideias semelhantes que tínhamos para o clube. Vim pela primeira vez no verão de 2017. Havia outras soluções, mas no final chegámos a um acordo.

Qual foi a primeira impressão?

Foi que todos os passos que se fizeram foram meditados e contados. Não me deu a sensação de estar num clube que fosse sobrevalorizado, mas sim que cada vez que dava um passo, fazia-se com estruturas fortes. Foi um clube que nunca se endividou, o que dá tranquilidade na hora de abraçar um projeto assim. Deu-me a sensação que gastava o que necessitava.