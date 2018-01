Descansar, conversar, relaxar...

Elisabete Jacinto Hoje às 17:13, atualizado às 17:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Somos uma equipa pequena e, por isso, estamos quase sempre juntos. Aqui no barco, no entanto, os momentos importantes passamo-los juntos, refiro-me às refeições, depois dispersarmo-nos com facilidade.

Nunca sei onde estão pois ou se fecham no camarote e aproveitam para dormir o mais possível, ou vão até à varanda inúmeras vezes, não para ver o mar mas para fumar, ou ficam aqui e ali a conversar com este e com aquele aproveitando para ficar a par das aventuras de cada um pois, uma coisa é certa, aqui todos têm aventuras para contar! Este dia passado no barco é a oportunidade que a assistência tem para descansar e aproveitam-no bem.

Todos temos de carimbar o passaporte mas o Pedro tem ainda de registar o camião de assistência o que pode significar horas de "seca" numa fila. O Jorge, com o seu sentido de responsabilidade, não dispensa o briefing (que só é obrigatório para as equipas de competição) no qual toma nota de tudo no seu pequeno caderninho. Os outros, confiantes na sua capacidade de liderança, nem se preocupam com tal coisa.

Quando nos encontramos acertamos alguns aspectos em termos organizativos ou pomo-nos a par dos aspectos mais interessantes que cada um foi apurando aqui e ali. O Jorge, ansioso, de vez em quando manifesta a sua preocupação em relação à dificuldade que o camião de assistência tem em pegar todas as manhãs mas já ninguém lhe quer prestar atenção. Este camião é temperamental e tem sempre de encontrar um problema diferente para cada corrida, apresenta-o à última hora, não nos dando tempo para o resolver. Da minha parte, considero já ter preocupações suficientes e respondo-lhe sempre: "Não te preocupes! Se se complicar o Hélder resolve!" Sim o Hélder há de resolver. Ele é o tal a quem parece não existir problema de mecânica que o preocupe.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

O tempo vai passando...o dia há de chegar ao fim. A tranquilidade da assistência termina hoje mesmo.