"Desde que Ronaldo chegou a Itália as condições dos jogadores melhoraram"

Filho de peixe sabe nadar. O provérbio aplica-se na perfeição a Jorge Silva, central que joga na Lazio, em Itália, e que é filho de Jorge Silva, defesa que se sagrou campeão nacional pelo Boavista. Na família há ainda outro nome sonante, Fábio Silva, avançado de 17 anos que está a cumprir uma pré-época de sonho no F. C. Porto. Jorge Silva recorda episódios com João Félix no Benfica - tinha problemas por causa da questão física -, explica o impacto de Ronaldo em Itália e como Sérgio Conceição é ainda muito admirado pelos adeptos do clube romano.

Já se imaginou a defrontar a Juventus e a marcar Ronaldo?

Isso é outro sonho. Na última época, estive no banco num jogo do campeonato contra a Juventus e só de vê-lo dentro do campo deu-me logo vontade de entrar. Seria uma motivação extra jogar contra o melhor do Mundo.

Chegou a falar com ele?

Não. Ele marcou o golo da vitória da Juventus nos últimos minutos e ninguém o parava porque andava à volta do campo a festejar [risos]. Estivemos a ganhar, o João Cancelo fez o empate (1-1) e de penálti o Ronaldo deu-lhes o triunfo. No fim, ainda tentei falar com ele, mas correu para a claque e depois, no fim, nunca mais saía do balneário. Não houve tempo.