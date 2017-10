Rolston e Rutland: Devagar e às pancadas se vai ao longe

Vasco Samouco Hoje às 19:15, atualizado às 19:30 Facebook

Twitter

Partilhar

A Adam Rolston e Ron Rutland não faltavam razões para andarem descansados, sem se meterem em grandes trabalhos, depois de anos a fio ligados ao râguebi, a modalidade que lhes deu nome. Mas a reforma podia esperar. E o sossego também.

Viraram-se para o golfe e imaginaram a jogada mais longa da história da modalidade. Quase um ano, mais de 20 mil pancadas e 2011 quilómetros depois, concretizaram o objetivo. Na Mongólia.

Ron Rutland não é novo nestas aventuras. Em 2015, já tinha pegado numa bicicleta para percorrer o continente africano de lés a lés. E foi ele que inspirou o amigo Adam Rolston, também antigo companheiro de equipa e apaixonado por golfe. Sentaram-se e durante oito meses planearam o feito. Escolheram a Mongólia, na Ásia Central, por ser o país mundial com menor densidade populacional e também devido às manias nómadas que ainda lhe resistem: trocado por miúdos, por lá não faltava espaço para jogar golfe.

Só que a Mongólia tem mais que contar. E se Adam e Ron esperavam uma receção abrilhantada a raios luminosos, logo tiveram o banho de realidade. Sol nem vê-lo e, nos primeiros dias, tiveram que andar, num terreno não muito convidativo, a cavalo e a pé, com as tralhas às costas, por entre montanhas de gelo e águas geladas. Apesar de boa preparação física, a saúde começou a reclamar. Se não eram as dores no pesçoco, eram os espasmos nas costas, e se não eram estes, eram as mazelas musculares. Concretizar o objetivo ia ser mais difícil do que tinham imaginado, veio-lhes à cabeça. Até que um cão os livrou do pessimismo.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Sim, esta história também mete ao barulho um terceiro elemento, tão inesperado quanto indispensável. Foi depois de já terem desbravado mais de 500 quilómetros ao som das pancadas de uma bola de golfe que Adam, o golfista, e Ron, o "caddie" (aquele que carrega os tacos do jogador), adotaram aquele canídeo, batizado de UB e criado para sobreviver à natureza selvagem do país, que não mais os deixou entregues a eles próprios.

Por fim, os três concretizaram a jogada mais longa da história do golfe, completada ao quilómetro 2011 da viagem, 82 dias depois de ter começado e após 20 093 pancadas. Venha a reforma... Ou não.