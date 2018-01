Elisabete Jacinto Hoje às 00:22, atualizado às 00:40 Facebook

A assistência teve de percorrer 433 quilómetros o que se traduz em sete horas de viagem. Saíram bastante cedo. Normalmente para os deixarmos partir antes de nós temos de arrumar as nossas coisas rapidamente, levantamo-nos até mais cedo, o que nem sempre é do nosso agrado... mas tem de ser! A policia Marroquina adquiriu novos radares para medir a velocidade e é preciso ir atento. Por outro lado a organização da prova limitou a velocidade de todos na estrada a 110 km/h. Salvo alguma descida em que embale um pouco, não há risco de o nosso KAT ultrapassar essa velocidade limite pois um dos seus principais traços de personalidade é ser lento.

A passagem por Alnif, sempre que há feira, é demasiado stressante para o Pedro pois não há espaço para passar com o camião, o que obriga os vendedores a desmontarem os seus expositores para lhe permitirem a passagem.

Mas acabou por ser um bom dia pois tiveram a possibilidade de almoçar em Zagorá um bom frango assado, daqueles que estão sempre prontos a sair. Impossível passar sem fazer uma pausa para cumprimentar os amigos mecânicos da Garagem Ziz. A viagem prosseguiu tranquila, mas o Jorge veio sempre um pouco ansioso por se tratar de uma etapa com dunas e foi-se mantendo em contacto com quem lhe pudesse dar indicações sobre a nossa posição no terreno. Chegaram antes de nós e claro, já estavam a par de tudo.