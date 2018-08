Devin Brugman, a rainha de Greg Little, brilha na Net com "Um biquíni por dia"

Arnaldo Martins 29 Maio 2018 às 18:57 Facebook

Num belo dia de verão, as amigas Devin Brugman e Natalie Oakley tiveram a ideia de partilhar fotos em biquíni nas redes sociais. O "boom" foi imediato e, passado algum tempo, a dupla decidiu criar o blog "Um biquíni por dia" que rapidamente passou a estar na agenda de milhares de seguidores.

Se já era mediática, por ser a cara-metade de Greg Little, jogador de futebol americano, que brilhou nos Cleveland e Buffalo Bills, Devin Brugman ganhou ainda mais protagonismo entre os adeptos da liga de futebol americano (NFL).

Little demonstrou sempre enorme fair-play e não se importa que os holofotes estejam direcionados para a modelo americana. "Adoro blogues. É divertido e uma fonte de inspiração para mim. O Greg dá-me todo o apoio", confessou, recentemente Devin, numa entrevista em que partilhou alguns segredos: "Não consigo estar muito tempo no mesmo sítio, por isso preciso de viajar e conhecer novas culturas. Adorei visitar o Mónaco, em França. É uma cidade linda e excitante. Fiquei encantada com todo aquele glamour".

Conhecida como a rainha do biquíni, a modelo assegura que o blogue tem pernas para seguir em frente. "Começou tudo no Instagram, numa brincadeira com a Natalie, mas agora não posso desiludir os meus fãs. É difícil ter sempre algo novo para lhes mostrar, mas tento ser criativa e não os dececionar", salienta Devin, que agradece os bons genes à família: "Claro que cuido do meu corpo, através do ginásio e alimentação cuidada, mas os meus pais também fizeram um bom trabalho [sorriso]. Formam um casal maravilhoso e são a minha referência no que diz respeito às relações de amor". Bonito.

Passe curto

Nome Devin Brugman

Idade 27 anos

Nacionalidade Americana

Profissão Modelo