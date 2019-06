Dinheiro projeta Jorge Jesus no Brasil

João Faria Hoje às 16:11 Facebook

Após cortes de Bolsonaro, os direitos televisivos e banco online financiam Flamengo.

Depois de arrumar a casa financeiramente, o Clube de Regatas do Flamengo entrou já em 2019 com expectativas desportivas elevadas, que a recente contratação de Jorge Jesus veio reforçar.

O treinador português, de 64 anos, vai iniciar funções na próxima semana no maior clube brasileiro (a "torcida" está calculada em 37 milhões de adeptos), apostando na segunda experiência no estrangeiro, após a estreia na Arábia Saudita, para devolver o "Fla" ao topo do futebol do Brasil.