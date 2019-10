Diogo Queirós: "É bom saber que Sérgio Conceição acredita em mim"

Nuno Barbosa Hoje às 17:33 Facebook

O defesa falou ao JN, pela primeira vez, da saída do F. C. Porto. Diogo Queirós admite que ficou triste por não poder cumprir, no imediato, o sonho de integrar o principal plantel portista, mas quer projetar-se na Bélgica para atingir esse fim. Pelo meio, também fala dos três títulos europeus que já tem no currículo.

Depois de nove temporadas na formação do F. C. Porto, saiu da zona de conforto para jogar no Mouscron. Como estão a correr os primeiros tempos na Bélgica?

Está a correr tudo bem. Já me integrei com os meus novos colegas, são pessoas muito humildes e acolheram-me bem. Sinto-me feliz aqui, porque tenho tido a oportunidade de jogar na primeira liga belga, que é muito competitiva. Está a ser uma excelente experiência para a minha carreira.

Mas a ambição de jogar na primeira equipa do F. C. Porto mantém-se. Correto?

Sim, claro, foi por isso que saí por empréstimo sem opção de compra. Só espero que, aqui, tudo me corra da melhor maneira para me poder mostrar e ganhar experiência. Depois, na próxima época, logo se verá o que vai acontecer.