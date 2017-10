Dora Kerchen, a maior fã de Messi

Arnaldo Martins Hoje às 17:58 Facebook

A Argentina lá vai ao Mundial, mas sofreu a bom sofrer para selar a presença na Rússia. No jogo decisivo em Quito, com o Equador, Messi esteve à altura e conduziu a seleção albiceleste ao triunfo que permitiu carimbar o passaporte. Há muito que a Argentina não assistia a uma exibição de gala do número 10, mas, desta vez, o craque apareceu na hora certa e fez a diferença, com o hat-trick que valeu a reviravolta (3-1) diante da formação equatoriana.

Por detrás de uma noite sublime pode muito bem ter estado o apoio incessante da modelo, atriz e apresentadora Dora Kerchen ou simplesmente Dorismar, como é conhecida no mundo artístico. A bela argentina adora futebol e é fã incondicional de Messi, tendo já demonstrado publicamente essa admiração em várias ocasiões. Antes do jogo decisivo, Doris voltou a publicar mensagens de apoio ao astro do Barcelona. "És imparável e implacável. Confio em ti", escreveu nas redes sociais. A modelo também é adepta do Barcelona e já se deslocou à Catalunha só para ver Messi. "Mesmo que seja um jogador baixo, ninguém o consegue parar. É incrível", disse, numa entrevista.

Ora bem, Messi, naquele registo monocórdico, nunca comentou ou reagiu sobre este apoio particular, mas queremos acreditar que o sucessor do enorme Maradona gostou de ouvir estas palavras. A mulher Antonella Roccuzzo pode nem ter apreciado tanto, mas também é de crer que, ao fim de tantos anos, já esteja mais do que habituada e vacinada para lidar com essas situações. Ou não fosse a namorada de Messi desde os bancos da escola.

Bem, voltando a Dora, o ponto alto da sua carreira foi feito em Miami, nos EUA, onde chegou a posar para a "Playboy" quando estava grávida. Ao fim de seis anos, foi deportada pelas autoridades americanas, que a consideraram emigrante ilegal. Apesar da contestação, Dorismar foi obrigada a deixar o país e mudou-se para o México, onde foi recebida de braços abertos. Uns amores estes mexicanos, não são?

Passe curto

Nome Dora Noemí Kerchen

Idade 42 anos

Nacionalidade Argentina

Profissão Modelo, atriz e apresentadora