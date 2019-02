Elas contra eles pela alegria de jogar

Marina Guerra Hoje às 19:11 Facebook

Equipa leiriense passou a ser vista como um exemplo para os adversários.

Ouvem-se risos e pequenos gritos misturados com o som das botas no chão do balneário. São 19 horas, chove e está vento mas as jogadoras da ACR Maceirinha só estão preocupadas em saber se as bolas já estão no campo. Jogar futebol faz parte da vida delas, mas nos últimos meses ganhou outra dimensão. São a única equipa feminina a disputar o campeonato distrital sub-13 na A. F. Leiria e fazem-no extracompetição.

"Os resultados não têm sido favoráveis, mas estamos contentes com o nosso desempenho. Estamos a melhorar a cada jogo, a aprender com os nossos erros e com as outras equipas que também nos ensinam a jogar", esclarece a defesa Dorisa Silva. A equipa tem 88 golos sofridos e cinco marcados em 14 jogos.