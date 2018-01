Eletricista até cometer proezas nos dardos

Vasco Samouco Hoje às 16:59 Facebook

Rob Cross deixou o emprego a meio de 2016, tornou-se profissional há menos de um ano e agora é campeão do Mundo.

Há um ano, Rob Cross acompanhou, no único sítio que podia - o sofá -, a final do Campeonato do Mundo do lançamento de dardos. Por aqueles dias, talvez ainda matutasse se foi boa ideia ter deixado o emprego como eletricista para tentar a sorte na modalidade que o apaixona desde sempre. Mas se alguma vez duvidou, 2018 dissipou-lhe as dúvidas: menos de um ano depois de se ter tornado lançador profissional, é campeão do Mundo.

Chamar ascensão meteórica ao percurso de Rob Cross mais não é do que um eufemismo. Outro exemplo: há uns tempos, contava os trocos de um salário mediano; hoje, tem a conta composta com quase um milhão de euros ganhos em prémios. Nada mal para quem na juventude e nos princípios da maioridade só matava o bichinho dos dardos em cafés e bares, por entre conversas animadas com amigos, entre cervejas e petiscos, e apostas tão modestas que, em noites de melhor fortuna, lhe rendiam umas dez libras.

Quem vê Rob Gross agora, parece que foi há muito que ele se desfez desta rotina. Só que não. Foi há cerca de ano e meio que o novo campeão mundial passou a dedicar-se a tempo inteiro à carreira que agora faz dele uma estrela. E foi há menos de um ano que se estreou profissionalmente. Nesse 3 de fevereiro de 2017, Rob, homem de 27 anos, só ganhou 281 euros e o mundo dos dardos estava longe de imaginar que acabava de começar a ser virado ao contrário.

Antes disso, este cidadão nascido na incógnita Pembury já se tinha lançado para participar num Mundial, sempre sem sucesso. Até agora. A estreia entre a elite aconteceu no Alexandra Palace, em Londres, e não podia redundar num feito mais marcante. Rob, que já tinha ganho alguns torneios, não figurava entre os favoritos, mas isso não o impediu de ir derrubando eliminatórias e ultrapassando adversários consagrados. A final foi só a cereja no topo deste bolo.

Pela frente estava Phil Taylor, o ídolo de uma vida, dono e senhor de 16 títulos mundiais, o primeiro ganho em 1990, quando nasceu Rob Cross. Vinte e sete anos depois, Phil passou o testemunho, retirou-se e apontou aquele que lhe amargou a despedida como o provável sucessor no trono. O tal que, há ano e meio, fazia vida como eletricista.