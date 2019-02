Em Valongo os sonhos têm rodas para patinar

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 20:28 Facebook

Secção de patinagem do núcleo valonguense anda com a casa às costas e conta com 60 atletas na formação

Patinagem artística é sinónimo de beleza, delicadeza e perfeição. Nesta modalidade - que alia equilíbrio e estética numa perfeita sintonia com a música - a competição pode ser feita individualmente ou em pares. E em Valongo há muito tempo que já se patina. Fundada em 1982, a secção de patinagem artística do Núcleo Cultural e Recreativo de Valongo (NCRV) começou com seis atletas, mas, atualmente, já são 60. "Numa primeira fase, existíamos só a nível recreativo e as pessoas vinham até cá para patinar por brincadeira. A secção foi evoluindo até chegar ao que somos hoje. Nunca tivemos tantos jovens", começou por dizer Raul Gonçalves, vice-presidente da secção de patinagem do NCRV.

Às segundas-feiras, o treino é no Pavilhão Municipal de Valongo. Ali, os loops, lutz e piões misturam-se com as quedas normais do processo de aprendizagem. Mas essa comodidade de treinar "pertinho de casa", nem sempre é uma realidade. Num concelho onde o desporto juvenil é rei, os problemas da "falta de espaço" são uma pedra no sapato que dificulta a caminhada a alguns clubes. "Valongo tem cerca de 7000 jovens a praticar desporto e talvez as infraestruturas sejam escassas. Treinamos em quatro pavilhões distintos para darmos alguma regularidade aos nossos atletas. Um dos pavilhões é fora do concelho, em Gandra, Paredes", afirmou Artur Furtado, coordenador da secção de patinagem do NCRV. Uma opinião corroborada por Amândio Cunha, presidente do NCRV. "Em termos de contributo da Câmara a patinagem é estipulada como um desporto individual, então o rácio de apoio é menor. Não existe só falta de infraestruturas, mas também falta de apoios para arranjar outras alternativas", disse.