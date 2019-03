Encher o cofre com o ouro da cantera

Arnaldo Martins Hoje às 18:38 Facebook

Sporting ultrapassa os 200 milhões neste milénio com a formação. Benfica aparece a seguir e F. C. Porto fecha o pódio.

A formação está na moda. No início deste milénio, o paradigma mudou e, felizmente, para o futebol português os clubes começaram a perceber que valia a pena investir nas camadas jovens e assim retirar dividendos a nível desportivo e financeiro. Nos dias que correm deixou de ser tão estranho ver jovens de 18 anos a estrearem-se na equipa principal mas há uns bons anos não era assim.

As academias e as equipas bês foram plataformas importantes para potenciar os jovens talentos e, entre os três grandes, é o Sporting que mais tem enchido o cofre, tendo encaixado 222,9 milhões de euros com transferências de jovens formados na cantera. Tudo começou com a venda de Hugo Viana para o Newcastle, por 12,75 milhões, e outros se seguiram como um tal de Cristiano Ronaldo, que, na ocasião, foi transferido por 15 milhões para o Manchester United. Uma migalha nos dias que correm, mas um grande negócio em 2003.

Historicamente, os leões são bons formadores e, em 2016, João Mário protagonizou o recorde de transferência, rumando ao Inter de Milão a troco de 40 milhões.

No último defeso, embora na sequência do lamentável ataque a Alcochete, William Carvalho e Rui Patrício também saíram, tendo o Sporting encaixado 16 e 18 milhões, respetivamente, por cada um.

Fábrica do seixal

Em 2015, assistiu-se ao "boom" encarnado no que diz respeito a vendas da formação. Num ápice, o Benfica somou mais de 60 milhões com a transferências de Bernardo Silva, Ivan Cavaleiro, André Gomes e João Cancelo.

No ano seguinte, após ter sido um dos heróis na conquista do Euro 2016, Renato Sanches foi vendido para o gigante alemão Bayern Munique, por 35 milhões. Gonçalo Guedes abalou para o Paris Saint Germain, por 30 milhões, e a academia do Seixal, definitivamente, passou a ter outra credibilidade junto dos colossos europeus.

Feitas as contas, o Benfica amealhou, neste milénio, 169,6 milhões, sendo que o grosso do valor foi arrecadado nos últimos quatro anos.

Entre os grandes, o F. C. Porto é o que menos tem faturado com a formação, mas a desvantagem em relação aos rivais até foi bem atenuada nos últimos anos com as transferências de Diogo Dalot (22 milhões), André Silva (38 milhões) e Rúben Neves (12,5 milhões). Ao todo, os dragões já encaixaram 154,85 milhões, menos 14,75 milhões que o Benfica.