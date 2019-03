Exames mais rigorosos diminuem traições cardíacas no desporto

Vasco Samouco Hoje às 16:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Centro de Medicina de Lisboa identificou 175 candidatos, entre 140 mil, sem condições para a prática desportiva

São dados do Departamento de Medicina Desportiva do IPDJ e dizem quase tudo: nos últimos 140 mil exames médicos realizados em Lisboa a praticantes federados, foram identificados 175 candidatos com "contraindicações absolutas de causas cardíacas para a prática desportiva de competição". Que é como quem diz, e numa conclusão mais drástica, que os exames salvaram 175 desportistas potenciais vítimas de morte súbita, que ficam também como o reflexo de um cuidado cada vez maior em tentar evitar estes casos. Isto numa semana marcada pelo falecimento em campo de Fábio Mendes, jogador de futsal do São João.

Claro que, como salienta Henrique Jones, ao JN, "por mais exames que se façam, a morte súbita pode acontecer", mas a tendência, dizem as estatísticas e explica a evolução médica, aponta para que estas tragédias percam espaço, principalmente na alta competição, onde a prevenção é cada vez maior. "O número de casos de morte súbita no desporto em geral tem diminuído", confirma Raul Pacheco. "O rastreio aos praticantes desportivos tem melhorado", acrescenta o diretor do Departamento de Medicina Desportiva do Instituto Português do Desporto e Juventude. O dirigente estima que "em Portugal terão ocorrido 25 casos [de morte súbita] nos últimos 20 anos numa população desportiva federada de cerca de 500 mil desportistas/ano".