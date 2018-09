Fábio Coentrão volta às origens e torna-se armador com cinco barcos

José Pedro Gomes Hoje às 00:41 Facebook

Twitter

Lateral volta ao Rio Ave, investe em cinco barcos pesqueiros e em imóveis. Dá emprego a 30 pessoas.

Mesmo quando atuava nos grandes palcos do futebol mundial, Fábio Coentrão tinha nas Caxinas, em Vila do Conde, o seu porto de abrigo, regressando sempre que podia para estar com a família e os amigos, que são os grandes pilares da sua vida. Agora, estando mais perto, a sua presença na localidade é ainda mais visível, e com mais tempo para frequentar os sítios onde cresceu. No coração das Caxinas, no largo onde residiu e deu os primeiros pontapés na bola, Fábio continua a ser visto com frequência, apesar de ter agora uma vida com mais solicitações.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui