Falcão abre as asas na estreia

Miguel Oliveira, vice-campeão de Moto3 e Moto2, é o primeiro português a participar na classe rainha do Mundial de velocidade

Em 2018, o "Falcão" foi o único piloto nas três categorias de MotoGP que nunca caiu e lutou pelo título até ao fim da época com o eventual campeão da categoria. Acabou como "vice", a apenas nove pontos do vencedor, o italiano Francesco Bagnaia, numa moto mais recente e menos evoluída. Mas talvez seja o momento ideal para puxar a cassete atrás e recordar como tudo começou a "ganhar forma".

Miguel Oliveira tinha apenas nove anos quando iniciou a carreira desportiva. E a partir daí as conquistas foram sempre uma meta alcançada. Em 2009, em terras de "nuestros hermanos", carimbou o terceiro lugar no CEV (Campeonato Nacional Espanhol). O piloto natural de Almada teve como rivais Mavericks Viñales e Alex Rins - também estão no MotoGP - e as prestações deixavam boas perspetivas. Depois dos anos formativos, ascendeu à mais pequena das categorias: 125cc/Moto3 - onde competiu entre 2012 e 2015 - e os resultados foram semelhantes. Aliás, foi no último ano em Moto3 que conseguiu a melhor época até agora: seis triunfos, três segundos lugares e o vice-campeonato, com 254 pontos. O ingresso, em 2016, no Moto2, ano em que fraturou a clavícula (ficou no 21.º lugar) foi o aquecimento para uma evolução a "todo o gás". E o resto da história é bem conhecida de todos. Ao terceiro lugar de 2017, sucedeu-se o segundo do ano passado.