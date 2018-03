Fanny Neguesha, a estrela de Lemina

Arnaldo Martins Hoje às 16:34 Facebook

Twitter

Com genes do Ruanda, pelo lado da mãe, e de Itália, de onde o pai é natural, veio ao Mundo a exótica Fanny Neguesha, que nasceu em Bruxelas, na Bélgica. No início desta época, acompanhou a cara-metade, Mario Lemina, para o Southampton, da Premier League, voltando a entrar nas galerias das mulheres dos craques que mais fãs somam nas redes sociais.

Sim, voltou a entrar porque a bela da Fanny tem, definitivamente, uma queda por "Marios" e já antes tinha estado envolvida com um jogador da bola, nada mais, nada menos do que Balotelli, o irascível e excêntrico jogador italiano, que se tornou mediático não só por aquilo que demonstrava em campo.

Ora bem, Balotelli lá foi à vida dele e Fanny não ficou a chorar pelos cantos, iniciando uma relação com um dos craques da seleção do Gabão e da atual equipa do Southampton. Lemina conquistou duas séries A, com a camisola da Juventus, e conquistou também o coração da modelo e cantora belga. O casal vai de vento em popa e anunciou a boa nova ao mundo: vão ser pais.

Através da rede social Instagram, Lemina abriu o coração e partilhou a alegria que lhe invade a alma, agradecendo à sua amada: "A partir deste momento, o nosso amor fica ligado ainda de forma mais intensa e vai nascer uma criança que um dia me vai chamar pai. Você será a mãe mais amorosa do Mundo, tenho a certeza". Fanny emocionou-se e retribuiu: "A felicidade é uma experiência que compartilhamos com duas pessoas ou mais. Todas as estradas têm armadilhas, mas juntos vamos ultrapassá-las".

Atualmente, a modelo representa algumas das melhores marcas do Mundo e tem brilhado nas passarelas. Isto depois de um período conturbado, após a separação com Balotelli: "Desejo-lhe o melhor e, se precisar de mim, estarei pronto para ajudá-la como amiga. Ficou tudo bem entre nós. Foi importante, mas pertence ao passado", disse, recentemente, numa entrevista. O futuro passa pelo bebé que vem a caminho: "Vai ser tudo diferente. Para melhor". Palavra de mamã.

Passe curto

Nome Fanny Neguesha

Idade 27 anos

Nacionalidade Belga

Profissão Modelo e cantora