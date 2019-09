Febre do padel contagia cada vez mais jovens

José Pedro Gomes Hoje às 18:17 Facebook

Em franco crescimento em Portugal, a modalidade seduz novos talentos pelo convívio que proporciona.

É um dos desportos que mais têm crescido em Portugal nos últimos anos, seduzindo praticantes de todas as idades, que competem tanto em contexto federativo como num âmbito informal, em diversos torneios, convívios e iniciativas do Norte ao Sul do país. Quem joga realça, sobretudo, a vertente social do padel, que, sendo disputado em duplas, propicia o convívio e momentos de lazer.

"É um desporto de futuro, que se está a desenvolver muito na Europa, que fomenta bons valores e que, não sendo muito difícil de praticar, permite, com empenho, uma rápida evolução", explicou ao JN Miguel Oliveira, um dos poucos jogadores profissionais de padel em Portugal.