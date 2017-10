Fla-Flu ajuda a encontrar criança

João Faria Hoje às 18:29 Facebook

Ação de solidariedade em clássico no Maracanã contribui para que uma avó localize neta de 13 anos que havia desaparecido.

Uma ação inédita de solidariedade, realizada na semana passada no Maracanã, durante o jogo Flamengo- -Fluminense (1-1), do campeonato brasileiro de futebol, possibilitou que uma criança que estava desaparecida fosse localizada.

Em paradeiro desconhecido desde o início deste mês, Luany Cristina dos Santos de Souza, de 13 anos, foi localizada por uma avó no último domingo, três dias após o referido jogo. Um dos cartazes exibidos no écran gigante do Maracanã possibilitou que Luany fosse encontrada bem perto do estádio, no Morro da Mangueira, no Rio de Janeiro. Para isso foi fundamental uma informação que chegou à avó da criança, por intermédio de um adepto, ainda no interior do estádio.

Assim que a neta sumiu, Mônica de Souza, de 53 anos, foi à Fundação para Infância e Adolescência (FIA) para registar o desaparecimento e pedir ajuda. Seguindo as orientações da FIA, Mônica foi para a comunidade com cartazes com uma fotografia e informações sobre a menina. A avó só deixou o Morro da Mangueira três dias depois, já com a neta a seu lado.

"Ela estava na casa de uma amiga, que era a mesma que estava a conversar com ela no meu portão no dia em que desapareceu", contou Mónica de Souza à imprensa brasileira.

A senhora, que está desempregada e tem a guarda de três netos (dois abandonados pelos pais e uma órfã), ainda decidiu dar abrigo à amiga de Luany, que foi morar com ela, com o consentimento da mãe.

"Não me custa nada dar abrigo e um prato de comida para a menina. Ela não quer ficar na casa dela. Não sei o que acontece por lá e a mãe, até hoje, não me telefonou para saber como está a filha. Vou ficar com ela aqui", contou, ainda, Mônica de Souza.

Nomes iguais para captar maior atenção

Flamengo e Fluminense, além de aderirem à iniciativa, anunciaram os onzes do clássico carioca, com mudanças prepositadas na constituição das equipas. Dois exemplos: no Flamengo, Everton Oliveira da Cunha jogou no "lugar" do Everton; no Fluminense, Wendel Daniel da Conceição "rendeu" Wendel.

Deste modo, as duas equipas tentaram dar maior visibilidade ao projeto "Escalação Solidária"e na ocasião divulgaram 44 casos de desaparecimentos no Rio de Janeiro. O pormenor esteve nos nomes das crianças, os mesmos dos jogadores de Fla e Flu. A ideia foi chamar a atenção para o problema, que atinge cerca de 40 mil crianças e adolescentes todos os anos no Brasil.