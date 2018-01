Foi-se o temor, ficou a impaciência no carro

Vasco Samouco Hoje às 18:20 Facebook

Autoestradas nem vê-las, mas, em Craiova, nem tudo é mau no que diz respeito aos transportes. "Pelo menos, há um aeroporto", atira, entre risos, Tiago Ferreira: "Dá para ir direto a casa", acrescenta. Depois da passagem pela Bélgica [ver caixa], o defesa português embarcou, no início desta época, na segunda aventura longe de Portugal. Não sem algumas dúvidas. "É a Roménia, há sempre algum temor...", justifica-se, ao JN.

E os primeiros tempos não foram lá muito prometedores. "Quando cheguei fiquei um bocadinho assustado, confesso. Craiova, que não é uma cidade muito grande, tem tudo o que é essencial, mas também tem coisas de terceiro mundo. As estradas são muito antigas e os prédios por fora estão todos velhos", resume o futebolista formado no F. C. Porto. Ainda assim, a adaptação fez-se. "Também tinha algum receio em relação à comida, mas é boa e bastante parecida com a nossa, as pessoas são simpáticas e também já ando a ter aulas de romeno", refere Tiago Ferreira. Só há um senão. "Por causa da falta de autoestradas, há trânsito por todo o lado. Não há muita paciência...", desabafa.

Mas é também na estrada, ou por causa dela, que a Roménia tem coisas de fazer a inveja. "Em Portugal, quando se entra num táxi já se está a pagar. Aqui, pago dois euros para fazer uma viagem de 15 minutos, por exemplo. De início, andei muito de táxi", revela o ex-jogador do União da Madeira, rendido ainda ao centro histórico da cidade: "Faz-me lembrar Guimarães".

Pormenores :

Mulheres fazem ver aos homens

Sair à noite é um hábito bem enraizado nas gentes romenas. Só que, ao que parece, nem todos lhe dão a mesma importância. Pelo menos, na vestimenta. "Saem bastante. As mulheres vestem-se bem, arranjam-se para sair. Mas os homens não têm qualquer cuidado com isso, vestem-se como calha", revela Tiago.

Experiência belga deixou a desejar

Quando aceitou rumar ao Zulte Waregem, Tiago Ferreira estava longe de imaginar que

a experiência belga iria ter mais coisas más do que boas. "Esperava muito melhor. A cidade não era grande coisa, as coisas eram caríssimos e não tinham muita qualidade. Estou a gostar mais da Roménia", disse. Quem diria...