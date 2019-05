Formar com um sorriso e amor à camisola

Norberto Vasconcelos Sousa Hoje às 18:49 Facebook

Associação de Moradores da Granja é uma das referências no desenvolvimento de jovens futsalistas.

Os sorrisos nos rostos e o ar de felicidade dos jovens futsalistas são o espelho fiel do bom ambiente que se vive na Associação de Moradores da Granja, na Maia. Um clube em que a formação é a principal aposta e que se tornou numa referência na A. F. Porto. Não só dentro de campo, em que tem conseguido resultados interessantes, como fora da quadra, onde o comportamento escolar e social são tidos como prioridades. E nesse sentido, tem somado vitórias atrás de vitórias.

Com 85 atletas na formação, a Granja tem na logística a principal dificuldade. O clube divide-se em dois pavilhões - no início da época eram quatro - e perde alguma dinâmica, sobretudo no recrutamento de novos talentos. Nada, porém, que o impeça de fazer muito com parcos recursos. Tudo na base do melhor combustível para quem anda no desporto: o amor à camisola.