Gondocup atrai jovens para a festa do andebol

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 19:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Torneio realizou-se pela quarta vez e reuniu mais de 350 atletas. Objetivo é integrar equipas de todo o país.

Onde há crianças, há festa. E foi assim entre os dias 6 e 8 deste mês de setembro, no Multiusos de Gondomar. A 4.ª edição da GondoCup reuniu miúdos e graúdos, num torneio que nasceu pelas mãos do Clube Desportivo de Rio Tinto, em 2016, e que começa a ser uma referência de pré-temporada no andebol nacional. "A primeira edição foi realizada num pavilhão mais pequeno e com apenas dois escalões. De ano para ano, fomos aumentando o número de escalões e também de participantes", começou por dizer João Fernandes, diretor do C. D. Rio Tinto. Em quatro edições, o número de inscritos duplicou, a vontade de evoluir triplicou e os sonhos são cada vez maiores. "Este ano, tivemos mais de 350 jovens, de 14 equipas, e quatro escalões em prova. Nestes últimos anos já conseguimos abrir horizontes. Estamos a captar equipas de outras zonas do país, como, por exemplo, a Associação Artística de Avanca, o Albergaria e o Centro Desportivo e Cultural São Paio de Oleiros, e o objetivo é continuar a evoluir ainda mais", afirmou José Soares, que acumula as funções de treinador e coordenador técnico do clube.

Mas nem só de competição se faz a GondoCup. No domingo, algumas horas da da manhã foram dedicadas aos bambis e minis, que puderam usufruir de atividades de coordenação motora e de jogos de cinco minutos sem resultados.