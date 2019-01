Gteam nasceu para concretizar sonho no feminino

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 15:59 Facebook

Projeto arrancou há cinco anos, com o objetivo de colmatar lacuna existente no concelho de Guimarães.

União, dedicação e ambição são as três palavras-chave que caracterizam o GTeam, clube de futsal feminino vimaranense, fundado em novembro de 2013. "Detetamos que o concelho de Guimarães tinha uma lacuna no futsal feminino e, em 2013, juntamente com o professor Pedro Ferreira, avançamos com um projeto arrojado. Não foi fácil e, no primeiro treino, só tínhamos três atletas", lembrou o presidente José Fidalgo, um dos fundadores da coletividade. "Sentíamos que havia muitas meninas que queriam praticar a modalidade e não desistimos. Fizemos várias campanhas, inclusive noutros concelhos, o que permitiu ao clube crescer. Mas foi necessário batalhar diariamente durante um ano para que o projeto conseguisse manter-se sustentável", acrescentou.

Com cinco anos de vida e dificuldades ainda por ultrapassar, o dirigente, de 39 anos, acredita no crescimento do clube. "A alegria das meninas que representam o GTeam dão-nos força para querer fazer mais e melhor. É uma satisfação visível e verdadeira, porque estão gratas pelo aparecimento de um clube direcionado somente para o futsal feminino. Temos margem de progressão e iremos conseguir crescer com a abertura das escolinhas noutros pontos do concelho, onde a modalidade ainda é menos acessível", justificou.

E nem o facto de não possuírem pavilhão próprio desencoraja o dirigente máximo do GTeam. "É a nossa maior dificuldade, porque obriga-nos a uma logística muito grande. Temos treinos em locais fixos, mas a nível de jogos estamos constantemente a mudar o local. Há mais clubes no concelho que necessitam de pavilhão e isso obriga-nos sempre a andar com a casa às costas. Além disso, não ter pavilhão próprio é bastante dispendioso, porque pagamos o aluguer de treinos e de jogos", enumerou.

As dificuldades são reais e diárias, mas a luta e o trabalho rigoroso permitem ao clube continuar a sobreviver. "O orçamento do clube ultrapassa os 12 mil euros por ano. Os sócios são poucos mas, como também são pais, estão sempre disponíveis a ajudar com donativos. Só dessa forma conseguimos dar uma resposta positiva a nível financeiro", enalteceu.

"A Câmara Municipal de Guimarães, à semelhança do que acontece com os clubes que têm formação, também dá um apoio em função do número de atletas. É um apoio regular e que agradecemos, mas insuficiente para as nossas atividades. Temos sempre de procurar receitas suplementares", lembrou José Fidalgo, convicto de que o jovem clube de futsal será, nos próximos anos, uma referência na vertente feminina.

Fundação: 18-11-2013

Sócios: 90

Atletas na formação: 70

Palmarés: Não tem

Treinos e horários: Segunda-feira (18 às 20 h), quarta-feira (19 às 20) e sábado (10 às 12)

Mensalidade: 15 e 20 euros