Holly Peers, a fã número um de Pep

Quem pára este City? É a pergunta que se faz em Inglaterra e um pouco por toda a Europa, face à campanha fantástica da equipa de Pep Guardiola na Premier League, onde já soma 18 vitórias consecutivas e lidera com 15 pontos de avanço sobre o rival de Manchester, o United de José Mourinho.

Holly Peers, conhecida adepta dos "citizens", é uma das que não quer propriamente saber da resposta e espera, isso sim, que a mesma se prolongue por muito tempo. A modelo, de 30 anos, muito mediática no seu país, onde costuma ser capa de revista em algumas publicações masculinas, não passa indiferente quando visita as bancadas do Etihad Stadium, onde tem vibrado com as vitórias do treinador catalão. Holly, a par dos restantes adeptos do Manchester City, está rendida ao futebol de Guardiola: "Sou a fã número um. Adoro a alma e postura desta equipa. Obrigado, Pep", disse, recentemente, nas redes sociais, onde soma milhares de seguidores, muitos deles, naturalmente, do City.

Natural de Manchester, Holly desde cedo cativou o gosto pela bola, mas onde se sente mais à vontade e destila energia é nas passarelas, onde desfila para várias marcas internacionais. Quando não está a posar para uma foto ou exibir a nova lingerie, Holly gosta de beber uma cerveja e discutir futebol. O sonho de qualquer homem. Ou, pelo menos, anda lá perto disso. Numa publicação masculina, a modelo inglesa ficou ainda entre as 20 mulheres no mundo com os melhores peitos naturais.

"Agradeço a distinção, mas olho para tantas meninas e penso que elas têm um peito bem mais bonito que o meu. Mas fico contente, claro", fez notar Holly, que tem uma legião de fãs que defendem a sua inclusão em programas de desporto para vestir a pele de comentadora adepta do Manchester City. "É uma ideia, nunca levei isso a sério, mas se um dia se proporcionar logo se vê", disse a modelo, que, para já, anda feliz da vida. Culpa de Pep Guardiola e da sua armada invencível.

Passe Curto

Nome Holly Peers

Nacionalidade inglesa

Idade 30 anos

Profissão modelo