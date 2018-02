Hospitalidade a rodos e a felicidade com pouco

Vasco Samouco Hoje às 19:19 Facebook

Portugal e Espanha, mas também Panamá, Laos e Índia. Na carreira, e na vida, de Paulo Meneses, há duas coisas que saltam à vista num instante.

Não lhe custa "andar com a mochila às costas", nem o assusta aventurar-se em realidades tão diferentes. "Tenho tido experiências maravilhosas. Em termos culturais, tem sido excelente", adianta o treinador português, em conversa com o JN. E não é difícil acreditar.

A cidade indiana Aizawl paira "nas montanhas", só que nem isso a livra da poluição que corrói o segundo país mais populoso do Mundo. As máscaras, indispensáveis, cobrem os rostos, mas não chegam para esconder tudo. "O facto de ver tanta pobreza e ver que as pessoas vivem e são felizes com tão pouco é uma das grandes lições", salienta Paulo Meneses. Ele que lá se estabeleceu há oito meses e logo se rendeu às pessoas. E as pessoas a ele. "São muito acolhedoras e hospitaleiras. Convidam-me muitas vezes para ir a suas casas, almoçar, jantar ou tomar chá...", acrescenta.

Onde a mota é o meio de transporte adequado se não se quiser testar a paciência no "muito, muito trânsito", os exageros não se ficam pela estrada. Menos mal que o "demasiado picante" à mesa deixa algumas coisas a salvo. "O que há de melhor é o arroz, as bananas e o ananás. As bananas, então, são do melhor que já comi", saliva-se Paulo Meneses. Bananas, essas, que têm outras mais-valias: "Nas festas, as pessoas comem com as mãos e em grandes folhas de bananeiras".

Uma ode ao conservadorismo

O álcool só mediante autorização governamental, os beijos que não existem, as rezas antes dos jogos e dos treinos, ou a movida interrompida ainda a noite é uma criança. "É uma sociedade com a mente muito fechada e bastante conservadora. Parece-me que a igreja tem mais poder do que o Governo", revela Paulo Meneses. "Por exemplo, não se veem muitos casais na rua de mão dada e é quase impossível ver alguém dar um beijo na boca", acrescenta o treinador, que dá conta ainda das amarras que prendem intenções mais exuberantes para aqueles lados. "Só existem dois bares para sair à noite, e só estão abertos até às 23 horas. Também não há cinema, teatro ou centros comerciais...", desabafa Paulo Meneses.

Passe Curto

Nome Paulo Jorge Coelho Meneses

Clube Aizawl FC

Idade 39 anos (24/03/1978)

Função Treinador