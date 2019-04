Ingleses deixaram mais de 750 milhões de euros só nos três grandes

Hoje às 18:51 Facebook

Liga inglesa enche cofres de dragões, águias e leões neste milénio, mesmo excluindo prémios por objetivos.

Cristiano Ronaldo é o caso de maior sucesso desportivo entre os jogadores que deixaram o campeonato português diretamente para o inglês, mas está longe de ter sido o mais lucrativo do ponto de vista lusitano. Nesse particular, o recorde pertence ao guarda-redes brasileiro Ederson, por quem o Manchester City pagou 40 milhões de euros ao Benfica. No entanto, sejam comunitários ou não, ano após ano sucedem-se as transferências de Portugal para Inglaterra, o que deixa a perceber que, caso o Brexit venha a colocar restrições de estrangeiros no futebol, Portugal também sairá prejudicado, sobretudo os três grandes, pois são obviamente eles que mais vendem para terras de Sua Majestade.

O JN socorreu-se do site especializado em mercado de transferências, chamado "Transfermarkt", e de comunicados oficiais para fazer o levantamento das vendas de F. C. Porto, Benfica e Sporting, neste milénio, a clube ingleses e chegámos ao valor total de 764,575 milhões de euros. Nestas contas, excluímos valores de empréstimos, como os três milhões de euros que o Wolverhampton pagou ao Benfica por Jiménez, e também prémios por objetivos, como os dois milhões desembolsados pelo Leicester ao F. C. Porto por Ricardo Pereira, ou qualquer tipo de outro valor, como mecanismo de solidariedade, e mesmo assim atingiu-se este valor astronómico. Um sinal claro de que o avanço para medidas de restrições de estrangeiros no futebol inglês também poderá deixar os dirigentes portugueses preocupados.

Ora, analisadas bem as contas, nota-se que F. C. Porto e Benfica são os clubes que mais dinheiro têm encaixado com transferências para Inglaterra, com o Sporting a surgir bastante atrás dos rivais.

Outro dado que salta aqui à vista é que grande parte dos jogadores transferidos dos três grandes para terras de Sua Majestade até são comunitários, ou seja, precisamente os mesmos que, com o Brexit, podem vir a encontrar mais dificuldades no objetivo que é comum a muitos futebolistas de um dia poderem jogar na Premier League.