Jaime Mourão-Ferreira: "Salvador só engana quem quer ser enganado"

O publicitário, sportinguista, diz que Jorge Jesus tem "todas as condições" para continuar em Alvalade.

Bruno de Carvalho voltou, nesta semana, a realçar o facto de o Sporting estar em todas as frentes. Qual é aquela em que tem mais hipóteses de ser feliz?

Na Taça, porque está tudo em aberto e depende apenas de si próprio. Perder 1-0 no Dragão é um resultado normal. Agora, o Sporting terá de demonstrar a sua qualidade em Alvalade. De resto, ganhar a Liga Europa seria um feito extraordinário, mas o sorteio não foi nada benéfico. O Atlético de Madrid é a melhor defesa da liga espanhola, à boa maneira das equipas italianas do passado. Mas não há impossíveis. Quanto ao campeonato, acho que, dos três, é o objetivo mais difícil.

Jorge Jesus deve continuar mesmo que o Sporting não vença mais nenhum título até ao fim da época?

Jesus tem contrato por mais algum tempo, é indiscutivelmente o melhor treinador português em Portugal e, mesmo que fosse para o estrangeiro, só teria à frente Mourinho ou Jardim. Portanto, acho que reúne todas as condições para continuar.

Se o Sporting não for campeão nacional, prefere que o título vá para o F. C. Porto ou para o Benfica?

É-me rigorosamente indiferente. Mas não posso deixar de felicitar o Sérgio Conceição pelo notável trabalho que tem desenvolvido, porque, como se sabe, o F. C. Porto foi obrigado a fazer um "downsizing" [redução de custos] e era inimaginável que, nesta altura, o F. C. Porto estivesse tão forte. O mérito é sobretudo do treinador.

A semana está a ser marcada por uma troca de acusações entre o Sporting e o Braga, relativa a dívidas pendentes. Não teme que um dia as guerras do presidente se virem contra ele?

Esta guerra não foi comprada por Bruno de Carvalho, mas sim por Salvador, que só engana quem quer ser enganado. Fiquei completamente desenganado quanto às más intenções dele quando, há duas épocas, na última jornada, acompanhei o Sporting a Braga e vi um espetáculo infame. Ao intervalo, houve cabeçudos e, no fim, passaram uma música em que se cantava "Eu queria ser campeão, mas não consigo". E não vamos ser ingénuos. O Braga empertiga-se todo quando joga com o Sporting, ao contrário do que acontece com outras equipas.

Nos últimos tempos, o Sporting tem sido notícia a propósito de várias dívidas. É uma situação que o preocupa?

Essas notícias são postas a circular para tentar camuflar os graves problemas que assolam o futebol português e afetam nomeadamente o Benfica, que está sob fogo direto e indireto, com situações gravíssimas, a envolverem o presidente, o vice-presidente e o assessor jurídico, arguido em dois processos. Todos os problemas do futebol português fossem as dívidas.

Bruno de Carvalho comparou Luís Filipe Vieira a Al Capone. O futebol português, às vezes, parece um filme da máfia?

De facto, tem envolvido questões que fazem com que, por vezes, mais pareça o universo da máfia. Quanto à comparação, pode parecer excessiva e desagradável, mas o que Bruno de Carvalho quis foi chamar a atenção para o facto de uma figura incontornável do crime internacional ter acabado punida por um fator periférico.