Jena Frumes, o segredo de Lingard

No "Teatro dos sonhos", quando a coisa aperta, José Mourinho tem-se socorrido, muitas vezes, do virtuosismo de Jesse Lingard.

O extremo inglês já salvou o "Special One" num par de ocasiões e, aos 25 anos, está a cumprir a melhor época de sempre, levando 11 golos em 27 jogos. O jogador respira saúde e isso reflete-se na sua forma de atuar em campo, onde demonstra mobilidade e uma confiança como há muito não se via. Não há certezas, mas o segredo para tanta motivação pode ter um nome: Jena Frumes.

A jovem modelo é a nova cara- -metade do internacional inglês e a relação foi confirmada no último mês quando o casal se deixou fotografar por altura do 25.º aniversário de Lingard. A cumplicidade foi evidente e percebeu-se de onde vem a atual inspiração do pupilo de José Mourinho. Lingard tem apontado golos decisivos e alimenta a esperança de integrar a seleção inglesa no Mundial, da Rússia. Um cenário que poderá favorecer a presença de Jena durante o torneio.

A relação segue acesa mas a distância e os compromissos profissionais de cada um dificultam a regularidade dos encontros. Jena Frumes continua a viver na California, onde tem dado nas vistas nas passarelas e na televisão. A Imprensa inglesa diz que o casal conheceu-se há cerca de um ano e que, desde aí, iniciou o namoro.

A modelo parece ter queda para os desportistas, pois antes esteve ligada a Antonio Brown, jogador dos Pittsburgh Steelers, uma equipa da NFL. O atleta chegou a romper o casamento para juntar os trapos com a norte-americana mas depois arrependeu-se e voltou para a mulher. Jena não achou piada nenhuma e, nas redes sociais, mostrou o seu lado perverso, publicando uma mensagem com o número de telefone de Brown. "Digam-lhe para me devolver as minhas coisas", escreveu, confessando-se indignada por ter sido "usada para um golpe de marketing".

O episódio foi a sorte de Lingard, que ficou com via verde para agarrar a magoada Jena. No Instagram, a morena é seguida por milhões de seguidores, que se desdobram em elogios. "Obrigado pelo vosso carinho. Dão-me força para seguir em frente", disse Jena, que recuperou o sorriso ao lado do craque inglês.

Passe Curto

Nome Jena Frumes

Idade 24 anos

Nacionalidade Americana

Profissão Modelo