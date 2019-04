Juntar a vitória final ao sucesso como anfitrião

João Faria Hoje às 17:12 Facebook

Otimismo marca a apresentação da Liga das Nações no Porto. Organização coloca bem alto a fasquia desportiva

Juntar o útil ao agradável. Portugal quer aliar ao desejável sucesso organizativo como anfitrião da final four da Liga das Nações, que decorrerá entre 5 e 9 de junho no nosso país, à vitória na competição.

Na apresentação do torneio, que decorreu ontem nos Paços do Concelho da Câmara Municipal do Porto, cidade anfitriã da prova a par de Guimarães, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, disse acreditar que o evento será "um capítulo inesquecível na história do futebol europeu".