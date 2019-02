Juventude de Viana: No coração do Minho os jovens ganham nova alma

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 17:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Juventude de Viana volta a apostar na formação. Projeto iniciado em 2017 já conta com 50 atletas

O Pavilhão Municipal da Meadela é o ponto de encontro. As camadas jovens da Associação Juventude de Viana o ponto de partida. Juntos, originam uma espécie de renascimento. A verdade é que já lá vão longe os tempos em que este clube minhoto tinha na formação o sustento da equipa sénior.

Os anos foram passando e com eles aumentou a vontade de recuperar a juventude, no sentido literal do termo. Em setembro de 2017, aquilo que era desejo transformou-se em realidade e, agora, o objetivo é evoluir cada vez mais. "Sentimos que para o clube crescer teria de ser num projeto solidificado desde a base. Em tempos já tivemos formação, mas acabou por se extinguir. Estamos na segunda época com este projeto e com grandes expectativas. Já temos cerca de 50 atletas", começou por dizer Rui Natário, presidente do Juventude de Viana.