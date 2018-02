Kelley Cahill, o segredo de Jon Rahm

Arnaldo Martins Ontem às 17:53 Facebook

O espanhol Jon Rahm é o golfista da moda e atual número dois do ranking mundial. O apelido explica-se pelos antepassados suíços e o avô, que chegou a ser delegado do Atlético de Bilbao. Jon começou por querer ser futebolista, mas o tempo encarregou-se de mostrar que as suas aptidões estavam mais direcionadas para as mãos do que propriamente para os pés.

A vida do golfista virou do avesso quando conheceu Kelley Cahill, na Universidade de Arizona, nos Estados Unidos, onde ambos estudaram. O encontro deu-se numa festa de "Halloween". Ela disfarçou-se de árbitro de hóquei e ele de agente das forças especiais. Na conversa, descobriram a paixão em comum pelo desporto e agendaram uma partida de ténis para o dia seguinte. Ora, Kelley, que já tinha sido lançadora de dardos e praticante de boxe, estava em alta no ténis universitário, com conquistas de vários torneios.

Jon, um "animal competitivo", não respeitou o protocolo e, apesar de não ter a mesma experiência no ténis, derrotou a jovem americana. A coisa, está bom de ver, acabou mal, com fúria e uma raqueta partida. "Que nervos, fiquei dois dias sem falar com ele", contou, há dias, Kelley, numa entrevista.

Feitas as pazes, a relação avançou para algo mais sério e atualmente o casal não se larga e ganha cada vez mais mediatismo no mundo do desporto, nomeadamente no golfe. Jon venceu os últimos quatro torneios do Tour PGA e ameaça chegar à liderança do ranking. Kelley acompanha o namorado para todo o lado e, naturalmente, não passa despercebida. Além disso, tem milhões de seguidores nas redes sociais, que a mimam com elogios.

No Instagram, a ex-tenista publicou um vídeo onde o casal surge a treinar e a disputar um jogo de futebol americano. "Desta vez ganhei eu", brincou Kelley, que está rendida aos encantos da sua cara-metade: "Jon é uma pessoa fora do comum. Tem uma confiança incrível e pensa em tudo antes de fazer". Indiscutivelmente, o amor anda no ar.

Passe Curto

Nome Kelley Cahill

Idade 23 anos

Nacionalidade Americana