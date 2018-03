Kristyna Schickova, a imperatriz de Patrik

Arnaldo Martins Hoje às 17:37 Facebook

Na capital italiana, os tiffosis anseiam pelo "scudetto" há 17 anos, mas ainda não deverá ser nesta época que a Roma quebra o jejum, face ao domínio de Juventus e Nápoles.

As atenções centram-se agora no duelo com o Barcelona, dos quartos de final da Champions, e a equipa tem seguido inspirada, somando quatro vitórias seguidas antes da paragem para os compromissos da seleções. No Olímpico de Roma, não tem passado despercebida a presença da bela Kristyna Schickova, a mana do avançado Patrick Schick, internacional da República Checa que nesta época tem alinhado na formação romana, por empréstimo da Sampdória.

Ao serviço da formação de Génova, na época anterior, o atacante somou 35 jogos e 13 golos, mas também se tornou num dos meninos bonitos dos adeptos devido à presença da irmã, que o acompanhou na aventura transalpina. O mesmo acontece agora na Roma, onde a jovem modelo esbanja elegância e sensualidade.

Kristyna começou cedo a dar nas vistas nas passarelas, trabalhando para várias marcas internacionais. No seu perfil de Instagram, coleciona mais de 80 mil seguidores que a mimam com elogios. Recentemente, a modelo deu nas vistas num trabalho em Miami, onde surgiu em topless. Na sua apresentação, define-se como uma jovem liberal que gosta de viajar, dançar, amar e cozinhar. Ou seja, praticamente tudo que um homem quer.

"Sou uma felizarda por fazer o que gosto. Foi algo que me foi transmitido na infância e penso que o meu irmão seguiu o mesmo caminho. Ele tem uma paixão imensa pelo futebol", disse, recentemente, a irmã do atacante de 22 anos. Patrick não tem tido vida fácil na Roma, onde a concorrência é imensa, disputando o lugar com nomes como Dzeko ou El Shaarawy, mas sempre que é chamado tem deixado boas indicações, mostrando ter grande margem de progressão. "Ele está no aquecimento. O melhor ainda está para vir", diz Kristyna, a fã número um do mano mais novo. Bonito.

Bilhete de identidade

Nome: Kristyna Schickova

Idade: 24 anos

Nacionalidade: República Checa

Profissão: Modelo